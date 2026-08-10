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Dhanbad News: विश्व आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में विश्व आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक समारोह मनाया गया। आदिवासी समाज ने परंपरिक गीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों के माध्यम से अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और सैकड़ों महिलाएं एवं युवा शामिल हुए।

Dhanbad News: विश्व आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन

Dhanbad News: मांदर की थाप, संथाली गीतों की मिठास और पारंपरिक नृत्य की लय...। सिर पर सजी पारंपरिक पगड़ियां, रंग-बिरंगे परिधानों में सजीं महिलाएं और हाथों में लहराते सरना ध्वज। कदम बढ़े तो लगा मानो जंगल-पहाड़ों की सांस्कृतिक विरासत शहर की सड़कों पर उतर आई हो। विश्व आदिवासी दिवस पर रविवार को धनबाद आदिवासी संस्कृति, परंपरा और लोकजीवन के रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आया। विभिन्न प्रखंडों से जुटे आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों, गीत-संगीत, नृत्य और पारंपरिक हथियारों के साथ ऐसी सांस्कृतिक छटा बिखेरी कि राह चलते लोग भी ठिठक कर इस अनूठे कारवां को निहारते रह गए। सोनोत संथाल समाज के बैनर तले जिला परिषद मैदान से निकली सांस्कृतिक शोभायात्रा हीरापुर हटिया मोड़ होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंची। शोभायात्रा में आगे-आगे मांदर की थाप पर कलाकारों का दल माहौल में ऊर्जा भर रहा था, वहीं पीछे महिलाएं और युवतियां संथाली लोकगीतों की धुन पर कदम से कदम मिलाकर नृत्य करती चल रही थीं। विभिन्न प्रकार के गीत्र-नृत्य प्रस्तुत करने के पाश्चात झांकी पुनः जिला परिषद मैदान पहुंच कर सांस्कृतिक सभा में तब्दील हो गई。

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जल जंगल जमीन बचाने का संकल्प

कार्यक्रम में वक्ताओं ने आदिवासी समाज के कुरीतियों को दूर करने, समाज को अधिक से अधिक शिक्षित बनने, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक उत्थान पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक हैं क्योंकि आदिवासी जल-जंगल, नदी, पहाड़, धरा को ही अपना इष्टदेव मानता है और उसकी पूजा भी करता है। आदिवासी अपनी जीविका चलाने मात्र ही प्रकृति का संवर्धन करता है। उनका हर त्योहार प्रकृति से ही जुड़ा है। आज आदिवासियों से जल-जंगल, जमीन, पहाड़ों को छीना जा रहा है, जिसके चलते आज पूरे विश्व में प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ रहा है। इसलिए आदिवासियों को संरक्षित करते हुए उन्हें जल, जंगल, जमीन, पहाड़ों को इनके जिम्मे देना होगा, तभी प्रकृति को बचाया जा सकता है। विश्व में आदिवासी बचेंगे तो प्रकृति बचेगी, प्रकृति बचेगी तो विश्व में जीव-जंतु बचेंगे।

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इनकी रही सक्रिय भागीदारी

कार्यकम में मुख्य रूप से रमेश टुडू, सनातन सोरेन, अनिल कुमार टुडू, रतिलाल टुडू, लक्ष्मी मुर्मू, नरेश कुमार टुडू, गुरु चरण बास्की, लखीन्द्र हांसदा, संजय सोरेन, दिव्या बास्की, गोपीन टुडू, हेमंत कुमार सोरेन, दिलीप टुडू, मनमोहन टुडू, बिनोद टुडू, महेश्वर हांसदा, अंजय हांसदा, रामकुमार मुर्मू, हाकिम टुडू, कुशल टुडू, राजेश मुर्मू, लखन लाल टुडू, मनोज मरांडी, डीसी टुडू सहित सैकड़ों महिलाएं एवं युवा उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया?
विश्व आदिवासी दिवस रविवार को मनाया गया।
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