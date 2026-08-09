Dhanbad News: एसएसएलएनटी में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया
Dhanbad News: धनबाद के एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉ. शर्मिला रानी ने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया। कार्यक्रम में छात्राओं ने आदिवासी नृत्य-संगीत और प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस आयोजन ने आदिवासी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया।
Dhanbad News: धनबाद। एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉ शर्मिला रानी ने आदिवासी समुदायों की समृद्ध संस्कृति, भाषा, परंपराओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात कही। उन्होंने आदिवासी धरोहर को संजोकर रखने की बात कही। आदिवासी नेतृत्व वाली सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त समर्थन देने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम मे छात्राओं की ओर से आदिवासी नृत्य-संगीत और सांस्कृति पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम मे मंच संचालन उत्कर्षा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन बीएड विभाग की शिक्षिका जोशी पूनम किंडो ने किया।
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