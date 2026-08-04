Dhanbad News: टाटा सिजुआ में विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया
Dhanbad News: टाटा सिजुआ छह नंबर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में सोमवार को विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टुंडी विधायक मथुरा प्रस
Dhanbad News: सिजुआ। टाटा सिजुआ छह नंबर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में सोमवार को विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के प्रतिनिधि सह टाटा स्टील फाउंडेशन के सीसी मेंबर बसंत कुमार महतो उपस्थित थे। मौके पर बसंत महतो ने कहा कि स्तनपान प्रत्येक बच्चों के लिए अति आवश्यक है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ अभिषेक कुमार ने कहा कि नवजात शिशु के लिए पहले छह महीने तक सिर्फ मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। मौके पर टाटा स्टील सिजुआ ग्रुप के एचआर कुमारी श्वेता, टीएसएफ के विपिन चौधरी, संगीता देवी व 50 से अधिक गर्भवती और धात्री महिलाओं ने भाग लिया।
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