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Dhanbad News: स्तनपान दिवस व एमटीपी पर जागरूकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: स्थानीय मातृ सदन अस्पताल में विश्व स्तनपान दिवस और एमटीपी पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ प्रतिभा राय और डॉ आशा राय उपस्थित रहीं। चिकित्सकों ने स्तनपान, मातृ और शिशु स्वास्थ्य तथा एमटीपी से संबंधित जानकारी साझा की। कार्यक्रम में अन्य चिकित्सकों और मातृ सदन के कर्मचारियों ने भी सहयोग किया।

Dhanbad News: स्तनपान दिवस व एमटीपी पर जागरूकता कार्यक्रम

Dhanbad News: स्थानीय मातृ सदन अस्पताल में मंगलवार को विश्व स्तनपान दिवस एवं एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि डॉ प्रतिभा राय व डॉ आशा राय उपस्थित थीं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ रीना वर्णवाल, डॉ कोमल सिंह, डॉ ओपी अग्रवाल, डॉ कृष्णा अग्रवाल, डॉ फरहान, डॉ संस्कृति, डॉ अभिषेक शुक्ला व डॉ यश ठाकुर ने शिरकत की। अतिथियों का स्वागत सम्मेलन अध्यक्ष सुनील कुमार सांवरिया व धर्म प्रकाश खेतान ने किया। मुख्य अतिथि एवं चिकित्सकों ने स्तनपान के महत्व, शिशु के समुचित विकास, मातृ व शिशु स्वास्थ्य, प्रसव के बाद मां व बच्चे की देखभाल तथा एमटीपी से संबंधित कानूनी व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा की।

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मौके पर गोविंद अग्रवाल, प्रभाष अग्रवाल, मनोज खरकिया एवं अशोक कुमार के अलावा मातृ सदन के चिकित्सक तथा अन्य कर्मियों का सहयोग सराहनीय रहा।

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