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Dhanbad News: सिंदरी में नारी सेवा संघ ने मनाया सावन उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: नारी सेवा संघ की महिलाओं ने रांगामाटी में सावन उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। उपाध्यक्ष अनीता श्रीवास्तव ने जड़ी-बूटियों के रोपण को बढ़ावा दिया। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उत्सव को रोचक बनाया। दो महिलाओं सोनी गुप्ता और चिंता दास को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

Dhanbad News: सिंदरी में नारी सेवा संघ ने मनाया सावन उत्सव

Dhanbad News: नारी सेवा संघ की महिलाओं ने रविवार को रांगामाटी स्थित एक निजी आवास में अध्यक्ष रंजना शर्मा के नेतृत्व में सावन उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर महिलाओं ने पर्यावरण को सुरक्षित और हरा-भरा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगाने और उनकी नियमित सेवा करने का संकल्प लिया। संघ की उपाध्यक्ष अनीता श्रीवास्तव ने जड़ी-बूटियों के रोपण और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उत्सव के दौरान बच्चों ने मनमोहक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां देकर समां बांध दिया। कार्यक्रम में पर्यावरण के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वाली दो महिलाओं, सोनी गुप्ता और चिंता दास सम्मानित किया गया।

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मौके पर सम्पा शील, मीनू सिंह, प्रतिमा गोप, बबीता गोप, सोनी सिंह, अल्पी तिवारी, सुप्रिया, उषा सिंह, किरण देवी, पूनम सिंहा और सरस्वती देवी की मुख्य भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन उमा शर्मा ने किया।

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