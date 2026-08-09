Dhanbad News: मटकुरिया के अधिकतर मोहल्लों में नहीं पहुंचा पानी
Dhanbad News: धनबाद में मटकुरिया जलमीनार से पानी की आपूर्ति के बावजूद अधिकतर मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि भेलाटांड़ जल उपचार संयंत्र में रॉ वाटर की कमी के कारण समस्या हुई है। रविवार को देर रात पानी भरकर आपूर्ति की जाएगी।
Dhanbad News: धनबाद। मटकुरिया जलमीनार से आपूर्ति करने पर भी अधिकतर मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रॉ वाटर कम होने के कारण जलमीनार तक पानी कम पहुंचा। इस कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। देर रात तक पानी भरकर रविवार को आपूर्ति की जाएगी।
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