Dhanbad News: मटकुरिया में आपूर्ति के बाद भी कई घरों को नहीं मिला पानी
Dhanbad News: धनबाद में मटकुरिया जलमीनार से सोमवार को मोहल्लों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बताया कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रॉ वाटर की कमी के चलते यह समस्या हुई। मंगलवार को रात तक स्थिति सुधरने की उम्मीद है।
Dhanbad News: धनबाद। मटकुरिया जलमीनार से सोमवार को आपूर्ति करने पर अधिकतर मोहल्ले में पानी नहीं पहुंचा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रॉ वाटर कम आया था। इस कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। देर रात तक पानी भरकर मंगलवार को आपूर्ति की जाएगी।
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