Dhanbad News: भूदा के अधिकतर मोहल्लों को नहीं मिला
Dhanbad News: धनबाद में रविवार को भूदा जलमीनार से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई, जिससे residents को परेशानी का सामना करना पड़ा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बताया कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दो घंटे बिजली कट गई थी, जिससे जलमीनार में पानी कम भरा गया। सुबह पानी की आपूर्ति की जाएगी।
Dhanbad News: धनबाद। भूदा जलमीनार से रविवार को आपूर्ति करने पर अधिकतर मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचा। इससे लोग परेशान रहे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दो घंटे बिजली कट गई थी, इस कारण जलमीनार में पानी कम भरा गया था। देर रात तक पानी भरकर सोमवार को आपूर्ति की जाएगी।
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