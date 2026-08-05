Dhanbad News: मटकुरिया में अधूरी जलमीनार भरकर पानी सप्लाई
Dhanbad News: धनबाद में मटकुरिया जलमीनार से कई मोहल्लों में पानी की आपूर्ति नहीं हुई, जिससे लोग परेशान हुए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बताया कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दो घंटे बिजली कटने से जलमीनार में पानी कम पहुंचा। देर रात पानी भरकर बुधवार को आपूर्ति की जाएगी।
Dhanbad News: धनबाद। मटकुरिया जलमीनार से आपूर्ति करने पर अधिकतर मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचा। इससे लोग परेशान रहे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दो घंटे बिजली कट गई थी, इस कारण जलमीनार में पानी कम पहुंचा। देर रात तक पानी भरकर बुधवार को आपूर्ति की जाएगी।
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