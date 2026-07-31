Dhanbad News: भूदा क्षेत्र में नहीं हुई जलापूर्ति
Dhanbad News: धनबाद में भूदा जलमीनार से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई, जिससे लोग परेशान हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बताया कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली कटने के कारण जलमीनार में पानी कम भरा गया। शुक्रवार को देर रात तक पानी भरकर आपूर्ति करने का आश्वासन दिया गया है।
Dhanbad News: धनबाद। भूदा जलमीनार से आपूर्ति करने पर भी अधिकतर मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचा। इससे लोग परेशान रहे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दो घंटे बिजली कट गई थी। इस कारण जलमीनार में पानी कम भरा गया था। देर रात तक पानी भरकर शुक्रवार को आपूर्ति की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।