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Dhanbad News: भूदा क्षेत्र में नहीं हुई जलापूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में भूदा जलमीनार से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई, जिससे लोग परेशान हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बताया कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली कटने के कारण जलमीनार में पानी कम भरा गया। शुक्रवार को देर रात तक पानी भरकर आपूर्ति करने का आश्वासन दिया गया है।

Dhanbad News: भूदा क्षेत्र में नहीं हुई जलापूर्ति

Dhanbad News: धनबाद। भूदा जलमीनार से आपूर्ति करने पर भी अधिकतर मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचा। इससे लोग परेशान रहे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दो घंटे बिजली कट गई थी। इस कारण जलमीनार में पानी कम भरा गया था। देर रात तक पानी भरकर शुक्रवार को आपूर्ति की जाएगी।

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