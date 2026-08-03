Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: भूदा क्षेत्र के 30 हजार लोगों को नहीं मिला पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: धनबाद में भूदा जलमीनार में पानी की कमी के कारण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रभावित रही। रविवार को 30 हजार से अधिक लोग परेशान रहें। जल एवं स्वच्छता विभाग ने बताया कि देर रात तक जलमीनार भरकर सोमवार सुबह आपूर्ति शुरू की जाएगी।

Dhanbad News: भूदा क्षेत्र के 30 हजार लोगों को नहीं मिला पानी

Dhanbad News: धनबाद। भूदा जलमीनार में पानी कम होने के कारण क्षेत्र में आपूर्ति बाधित रही। 30 हजार से अधिक आबादी रविवार को परेशान रही। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कॉल सेंटर का कहना है कि देर रात तक जलमीनार भरकर सोमवार की सुबह आपूर्ति की जाएगी। प्लांट में पानी कम था, जिस कारण यह समस्या उत्पन्न हुई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Dhanbad

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।