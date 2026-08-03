Dhanbad News: भूदा क्षेत्र के 30 हजार लोगों को नहीं मिला पानी
Dhanbad News: धनबाद में भूदा जलमीनार में पानी की कमी के कारण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रभावित रही। रविवार को 30 हजार से अधिक लोग परेशान रहें। जल एवं स्वच्छता विभाग ने बताया कि देर रात तक जलमीनार भरकर सोमवार सुबह आपूर्ति शुरू की जाएगी।
Dhanbad News: धनबाद। भूदा जलमीनार में पानी कम होने के कारण क्षेत्र में आपूर्ति बाधित रही। 30 हजार से अधिक आबादी रविवार को परेशान रही। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कॉल सेंटर का कहना है कि देर रात तक जलमीनार भरकर सोमवार की सुबह आपूर्ति की जाएगी। प्लांट में पानी कम था, जिस कारण यह समस्या उत्पन्न हुई।
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