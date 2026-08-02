Dhanbad News: जेसीबी से पाइपलाइन टूटी, कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित
Dhanbad News: शनिवार को कतरास के पचगढ़ी बाजार में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान जेसीबी से झमाडा की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे भगत मोहल्ला, सब्जी पट्टी और गुजराती मोहल्ला में जलापूर्ति प्रभावित हुई। अधिकारियों ने मरम्मत कार्य शुरू कर, लोगों से दूषित पानी का उपयोग न करने को कहा।
Dhanbad News: कतरास के पचगढ़ी बाजार में शनिवार को नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जेसीबी से झमाडा की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से कई इलाकों की जलापूर्ति प्रभावित हो गई। पाइप टूटने से नाली का गंदा पानी पाइपलाइन में घुस रहा। इससे लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंचने लगा। कतरास थाना चौक स्थित हनुमान मेंशन एवं बबन सिंह की चाय दुकान के समीप 6 इंच और 4 इंच की पाइपलाइन टूटने से भगत मोहल्ला, सब्जी पट्टी, गुजराती मोहल्ला समेत आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बंद हो गई। सूचना मिलने पर झामाडा के एमडी व सचिव ने तत्काल मरम्मत का निर्देश दिया।
जूनियर इंजीनियर करवन कुमार वं रजनीश उपाध्याय की देखरेख में मरम्मत कार्य शुरू हुआ। अधिकारियों ने दो दिनों में आपूर्ति बहाल करने तथा तब तक दूषित पानी का उपयोग नहीं करने की अपील की।
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