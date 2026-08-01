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Dhanbad News: बरसात में झरिया-पुटकी क्षेत्र में नही हुई जलापूर्ति, 8 लाख की आबादी परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झरिया के जलापूर्ति में एक बार फिर समस्या आ गई है। जामाडोबा जल संयंत्र में तकनीकी खराबी के कारण झरिया और पुटकी क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। बढ़ते जलस्तर और तेज धार के चलते नदी से पानी खींचना मुश्किल हो गया है, जिससे 8 लाख की आबादी प्रभावित हुई है।

Dhanbad News: बरसात में झरिया-पुटकी क्षेत्र में नही हुई जलापूर्ति, 8 लाख की आबादी परेशान

Dhanbad News: झरिया, वरीय संवाददाता। झमाडा की जलापूर्ति व्यवस्था एक बार फिर चरमरा गई है। जामाडोबा जल संयंत्र में आई तकनीकी खराबी और दामोदर नदी के बढ़े जलस्तर के कारण शुक्रवार को झरिया और पुटकी क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। तीन दिन के बाद गुरुवार को आंशिक रूप से पानी आया था, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन गुरुवार की रात करीब 1:00 बजे से ही झरिया जलमीनार को पानी मिलना बंद हो गया। शुक्रवार को थोड़ी देर के लिए पानी चालू भी किया गया, तो उसकी रफ्तार एक पतले नल जैसी थी, जिसके बाद इसे दोबारा बंद करना पड़ा। इस गंभीर समस्या के कारण क्षेत्र की करीब 8 लाख की आबादी को पानी नहीं मिला। वहीं जामाडोबा जल संयंत्र के पास नदी का जल स्तर सामान्य से करीब 3 फीट अधिक हो गया है, जो 455 आरएल तक पहुंच गया है। पानी बढ़ने के साथ-साथ नदी की धार बेहद तेज हो गई है। तेज बहाव के कारण नदी में भारी मात्रा में कचरा और गंदगी बहकर आ रही है, जिससे पानी खींचने वाला फुटबॉल पूरी तरह जाम हो जा रहा है।

समस्या का समाधान

नदी के बढ़े जलस्तर के बीच एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। नदी से पानी खींचने के लिए लगा फुटबॉल का फ्लैश गुरुवार रात से ही खराब है। चूंकि नदी में पानी की धार बहुत तेज है, इसलिए झमाडा कर्मियों के लिए पानी के अंदर घुसकर फ्लैश की मरम्मत करना नामुमकिन साबित हो रहा है। इस खराबी के कारण रॉ वॉटर खींचकर जल संयंत्र तक नहीं भेजा जा पा रहा है। जब संयंत्र में पानी ही नहीं जा रहा, तो पानी के शुद्धिकरण और भंडारण का सारा काम तरह ठप है।

वर्जन

फुटबॉल के फ्लैश में आई खराबी को दूर करने के लिए शनिवार को विशेष रूप से मजदूरों को काम पर लगाया जाएगा। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण काम करने में काफी बाधा आ रही है। हालांकि, झमाडा प्रबंधन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शनिवार को झरिया शहर में पानी सप्लाई करने का प्रयास कर रहा है। मरम्मत पूरी होने के बाद ही जलापूर्ति सामान्य हो पाएगी।

-राणा आशुतोष कुमार, जूनियर इंजीनियर, जामाडोबा जल संयंत्र

सामान्य प्रश्न

झरिया में जलापूर्ति व्यवस्था कब चरमराई?
झरिया की जलापूर्ति व्यवस्था एक बार फिर चरमरा गई है जब जामाडोबा जल संयंत्र में तकनीकी खराबी आई।
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