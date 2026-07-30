Dhanbad News: धोवाटांड़ जलमीनार से अधिकांश मुहल्ले में पानी नहीं पहुंचा
Dhanbad News: धनबाद में धोवाटांड़ जलमीनार से पानी की आपूर्ति के बावजूद अधिकांश मुहल्ले में पानी नहीं पहुंचा। लोग परेशानी में रहे। विभाग ने बताया कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जलमीनार में पानी कम भरा था, जिससे ये समस्याएं आईं। पानी की आपूर्ति बुधवार को देर रात तक की जाएगी।
Dhanbad News: धनबाद, कार्यालय संवाददाता। धोवाटांड़ जलमीनार से आपूर्ति के बाद भी अधिकांश मुहल्ले में पानी नहीं पहुंचा। लोग दिनभर परेशान रहे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जलमीनार में पानी कम भरा था। इस कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। देर रात तक पानी भरकर बुधवार को आपूर्ति की जाएगी।
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