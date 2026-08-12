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Dhanbad News: दो सप्ताह से जलापूर्ति ठप, देखरेख के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को बनाया गया बंधक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बलियापुर के करमाटाँड़ स्थित बीसीसीएल कॉलोनी में जलापूर्ति दो सप्ताह से ठप है, जिससे लोग परेशान हैं। मंगलवार को गुस्साए लोगों ने बीसीसीएल कार्यालय में हंगामा किया और अधिकारियों को बंधक बना लिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों ने जलापूर्ति जल्द शुरू करने का वादा किया है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

Dhanbad News: दो सप्ताह से जलापूर्ति ठप, देखरेख के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को बनाया गया बंधक

Dhanbad News: बलियापुर, प्रतिनिधि। बलियापुर प्रखंड क्षेत्र के करमाटांड़ स्थित बीसीसीएल कॉलोनी के सेक्टर 6 में दो सप्ताह से जलापूर्ति ठप है। जलसंकट से जूझ रहे कॉलोनी के लोगों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। आक्रोशित कॉलोनी के लोग करमाटांड़ टाउनशिप स्थित बीसीसीएल के कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। साथ ही बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान कॉलोनी की देखरेख के लिए प्रतिनियुक्त पर्सनल ऑफिसर कृष्ण कुमार, संदीप कुमार व एक गार्ड को लोगों ने बंधक बना लिया। सूचना पाकर कोयला भवन से टीम पहुंची। टीम के समझाने-बुझाने व जलापूर्ति शुरू कराने का भरोसा दिए जाने के बाद कॉलोनी वासियों ने अधिकारियों को कब्जे से मुक्त कराया।

कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बता दें कि केन्द्रीय कोल मंत्री के करमाटांड़ दौरे के दौरान समस्या से अवगत भी कराया गया था। मंत्री ने मामले में त्वरित कार्रवाई का भरोसा भी दिया था, लेकिन समस्या जस की तस है।

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