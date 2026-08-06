Dhanbad News: झरिया और पुटकी में अभी चार दिन रहेगा जल संकट
Dhanbad News: जामाडोबा जल संयंत्र में तकनीकी खराबी और मरम्मत कार्यों के कारण झरिया और पुटकी क्षेत्र में पेयजल संकट बढ़ गया है। पानी की सप्लाई केवल 9 एमजीडी हो रही है और पूर्ण दबाव से जलापूर्ति में तीन से चार दिन लगेंगे। वहीं, दामोदर नदी में जलस्तर बढ़ने से इंजीनियरों को फुट वाल्व की मरम्मत में मुश्किल हो रही है।
Dhanbad News: जामाडोबा जल संयंत्र में तकनीकी खराबी और मरम्मत कार्य खिंचने से झरिया व पुटकी क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है। जलापूर्ति व्यवस्था सामान्य होने में अभी तीन से चार दिनों का समय और लगेगा। संयंत्र से क्षमता से काफी कम यानी 9 एमजीडी पानी ही आंशिक रूप से सप्लाई किया जा रहा है। संयंत्र की सीएलएफ टंकी की पाइपलाइन में पिछले 28 वर्षों से जमा कचरा चोक हो गया है। बुधवार को बुलाई गई फायर ब्रिगेड की टीम भी प्रेशर मशीन से इसे साफ करने में नाकाम रही। दूसरी ओर, बारिश से दामोदर नदी का जलस्तर 20 फीट ऊपर पहुंचने से तेज धार के बीच फुट वाल्व दुरुस्त करना अभियंताओं के लिए चुनौती बना हुआ है।
तकनीकी अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार तक फुट वाल्व सेट होने के बावजूद जब तक पाइप की चोकिंग पूरी तरह दूर नहीं होगी, तब तक पूर्ण दबाव के साथ जलापूर्ति संभव नहीं है।
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