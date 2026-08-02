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Dhanbad News: कुणाल मास्टर और श्रेया चुनी गईं मिस फ्रेशर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: डीएवी मॉडल स्कूल डिगवाडीह में कक्षा 11वीं के नवप्रवेशी छात्रों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्या महुआ सिंह ने की। कक्षा 12 के छात्रों ने जूनियर्स का तिलक करके स्वागत किया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल और पुरस्कार वितरण सहित कई गतिविधियाँ हुईं। कुणाल कुमार को मास्टर फ्रेशर और श्रेया बोस को मिस फ्रेशर चुना गया।

Dhanbad News: कुणाल मास्टर और श्रेया चुनी गईं मिस फ्रेशर

Dhanbad News: डीएवी मॉडल स्कूल डिगवाडीह के सभागार में कक्षा 11वीं के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के स्वागत के लिए शनिवार को समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्या महुआ सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने जूनियर साथियों को तिलक लगाकर व पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। स्वागत गीत, समूह नृत्य, एकल गायन, मनोरंजक खेलों और परिचय सत्र ने समारोह को आकर्षक बना दिया। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसमें कुणाल कुमार को मास्टर फ्रेशर और श्रेया बोस को मिस फ्रेशर चुना गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ वक्ता सत्यम व श्रेया बोस, सर्वश्रेष्ठ वस्त्र इप्शिता व रमन कुमार, सर्वश्रेष्ठ रैंप वॉक आकांक्षी दास व सैयद अहमद और सर्वश्रेष्ठ अनुशासित विद्यार्थी का पुरस्कार श्राबोनी सुपाकर व आदित्य कुमार को मिला।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

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