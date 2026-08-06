Dhanbad News: दीवार गिरने से वेस्ट मोदीडीह में वृद्धा की मौत
Dhanbad News: सिजुआ के तेतुलमारी के वेस्ट मोदीडीह स्थित हरिजन टोला में बुधवार सुबह दीवार गिरने से 78 वर्षीय कारी देवी की मौत हो गई। वह अपने कमरे में सो रही थीं जब दीवार सीलन से कमजोर होकर गिर गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया।
Dhanbad News: सिजुआ। तेतुलमारी के वेस्ट मोदीडीह स्थित हरिजन टोला में बुधवार की सुबह एक मकान की दीवार गिरने से 78 वर्षीय कारी देवी की मौत हो गई। परिजन के अनुसार, वृद्धा अपने कमरे में सो रही थी। लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी की दीवार सीलन से कमजोर होकर भरभराकर उसके ऊपर गिर गई, जिससे वह मलबे में दब गई। परिजन उसे आनन-फानन में इलाज के लिए कतरास के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका का एक पुत्र है। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी।
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