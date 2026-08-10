Dhanbad News: बूथों में नहीं मिल रहा फॉर्म-8, जेरोक्स कराकर चल रहा काम
Dhanbad News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान, बूथों पर फॉर्म-8 और फॉर्म-6 की कमी से वोटरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोग बिना फॉर्म घर लौट गए। आगामी 22-23 अगस्त को फिर से बूथों पर कैंप लगाया जाएगा।
Dhanbad News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए बूथों में लगाए गए कैंप में फॉर्म-8 और फॉर्म-6 की कमी की वजह से वोटरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैंप में वैसे लोग पहुंच रहे हैं, जिनके परिवार वालों का नाम एक से अधिक बूथों में चला गया है। उनके लिए फॉर्म-8 भरकर देना है। शहर के आधे से अधिक बूथों पर फॉर्म-8 की कमी की वजह से लोग बैरंग लौट गए। एसआईआर में दावा-आपत्ति के लिए दो दिवसीय कैंप का रविवार को समापन हो गया। सुबह जब बूथ पर लोग पहुंचे तो लोगों को बताया गया कि फॉर्म ही नहीं है। भूली हाईस्कूल बूथ नंबर 1-6 तक के लिए बीएलओ को दो-दो फॉर्म दिया गया था, जो दस मिनट में ही खत्म हो गया। लोग बिना फॉर्म लिए ही लौट गए। वहीं प्राणजीवन अकादमी स्कूल में भी फॉर्म-8 उपलब्ध नहीं था। यहां लोगों को फॉर्म देकर जेरोक्स कराने के लिए बोला जा रहा था। हर बूथ पर लगभग यही स्थिति रही। हर बूथ पर 100 से अधिक लोग फॉर्म-8 लेने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी.
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22-23 को फिर से बूथों पर लगेगा कैंप
पांच अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन हो गया है। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा-आपत्ति दायर करने की अवधि निर्धारित है। दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए 8-9 अगस्त को सभी बूथों पर प्रथम कैंप लगाया गया। वहीं 22-23 अगस्त द्वितीय कैंप लगाया जाएगा। वहीं 15 अगस्त को दिन के 11 बजे से दोपहर एक बजे तक सभी पंचायत भवन में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। 25 अगस्त से 4 सितंबर तक सभी मतदान केंद्र क्षेत्र में होम टू रोल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर योग्य नागरिक या तो प्रपत्र 6 जमा कर चुका है या उसका नाम 5 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची में पहले से दर्ज है.
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कुछ बूथों पर फॉर्म की कमी हुई है। फॉर्म छपकर आ रहा है, जल्द ही बूथों पर पहुंचा दिया जाएगा। अपने बीएलओ से संपर्क करके लोग फॉर्म-8 और फॉर्म-6 सिक्स प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। 22-23 अगस्त को फिर से कैंप लगेगा.
-कालीदास मुंडा, उप निर्वाचन पदाधिकारी धनबाद
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंGangesh Gunjan
शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।
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गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।
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- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू
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