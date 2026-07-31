Dhanbad News: जिले के 4.63 लाख वोटरों ने एसआईआर में नहीं लिया हिस्सा

Dhanbad News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में 4.63 लाख मतदाताओं ने हिस्सा नहीं लिया। ईएफ फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं में धनबाद और झरिया सबसे अधिक प्रभावित हैं। पहले चरण का कार्य 29 जुलाई को संपन्न हुआ। शिक्षकों को राहत मिली है, वे अब स्कूल जा सकेंगे।

Dhanbad News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर 2026) के 29 जुलाई को संपन्न प्रथम चरण में 4.63 लाख मतदाताओं ने हिस्सा नहीं लिया। 21 लाख 15 हजार 997 मतदाताओं के लिए ईएफ फॉर्म वितरित किया गया था, इनमें 4 चार 63 हजार 794 मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किया। इस कारण ऐसे मतदाताओं का नाम एएसडीडीएफ सूची में शामिल किया गया है। यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी आदित्य रंजन ने गुरुवार को समाहरणालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं की विधानसभावार संख्या इस प्रकार है। सिंदरी 53742, निरसा 55514, धनबाद 151867, झरिया 96615, टुंडी 44781 एवं बाघमारा 61275 मतदाता हैं। डीसी ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान 1,73,347 वोटर अनुपस्थित, 1,84,292 अन्यत्र स्थानांतरित, 61, हजार मृत, 24,382 डुप्लीकेट व 20,773 गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से मना करने व विदेश में रहनेवाले सहित 4,63,794 मतदाताओं का नाम एएसडीडीएफ सूची में शामिल हैं。

मतदाता सूची का राशनलाइजेशन बताया गया कि 29 जुलाई तक बूथों का राशनलाइजेशन पूरा कर लिया गया है। पहले जिले में 2372 बूथ थे। कुछ विधानसभा में बूथों की संख्या बढ़ी है जबकि कुछ विधानसभा में बूथों की संख्या कम हुई है। राशनलाइजेशन में 112 बूथ बढ़े हैं। अब जिले में कुल 2484 बूथ हैं। पहले सिंदरी विधानसभा में 426, निरसा 424, धनबाद 458, झरिया 340, टुंडी 369 तथा बाघमारा 355 बूथ थे। राशनलाइजेशन के बाद सिंदरी में 457, निरसा 422, धनबाद 485, झरिया 331, टुंडी 401 एवं बाघमारा विधानसभा में 388 सहित 2484 बूथ हो गए हैं।

दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति करने के लिए समय निर्धारित है। डीसी ने मतदाताओं को समय पर अपने दस्तावेज के साथ दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। आधार कार्ड के साथ किसी एक अन्य पहचान पत्र के साथ दावा कर सकते हैं। कहा कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति के लिए दो लेवल की अपील का प्रावधान है। 5 अगस्त से 3 अक्तूबर तक दावों एवं आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। 7 अक्तूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को त्रुटि रहित एवं समय पर संपन्न कराने के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल एजेंट -2, वलिंटियर्स ने दिन रात कड़ी मेहनत की है।

स्थितियों का विश्लेषण मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी कालिदास मुंडा, सिंदरी विधानसभा के ईआरओ सह अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार शुक्ला, निरसा के ईआरओ सह एडीएम सप्लाई पंकज कुमार, धनबाद विस के ईआरओ सह अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे, झरिया विस के ईआरओ सह एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अरविंद कुमार ओझा, टुंडी विस के ईआरओ सह डीसीएलआर दिलीप कुमार महतो, बाघमारा विस के ईआरओ सह निदेशक डीआरडीबी राजीव रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह मौजूद थे।

धानबाद-झरिया से सबसे अधिक प्रभावित जिले में कुल 4 लाख 63 हजार 794 मतदाताओं ने ईएफ फॉर्म जमा नहीं किए। कुल मतदाताओं का यह 21.92 प्रतिशत है। इनमें आधे से ज्यादा दो विधानसभा क्षेत्र धनबाद एवं झरिया से हैं। धनबाद से 1 लाख 51 हजार 867 मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किया। वहीं झरिया विधानसभा से 96 हजार 615 मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किए। प्रतिशत में देखें तो धनबाद विधानसभा के 31.88 एवं झरिया विधानसभा के 31.7 प्रतिशत मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किए। सिंदरी में 14.56,निरसा में 16.48, टुंडी 13.76 एवं बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के 20.2 प्रतिशत मतदाताओं ने ईएफ फॉर्म जमा नहीं किया।

शिक्षकों को राहत मिली शिक्षकों को राहत, अब जा सकेंगे स्कूल। एसआईआर में लगाए गए शिक्षकों को अब राहत है। फिलहाल शिक्षकों को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों ने संकेत दिया कि शिक्षक अब स्कूल जा सकेंगे। एसआईआर की प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद शिक्षकों की एसआईआर में अब जरूरत नहीं है।

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