Dhanbad News: धनबाद में सबसे ज्यादा और टुंडी में सबसे कम वोटर के नाम छूटे

Dhanbad News: धनबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। मतदाताओं को दावा एवं आपत्ति के लिए चार सितंबर तक का समय दिया गया है। ड्राफ्ट सूची में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसमें नाम और लिंग में गलतियां शामिल हैं।

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी के निर्देश पर सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी एवं बाघमारा विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बुधवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। सभी बूथों पर प्रारूप मतदाता सूची उपलब्ध है। साथ ही eci.gov.in पर ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। धनबाद में सबसे ज्यादा और टुंडी में सबसे कम वोटर के नाम छूटे हैं। डीसी ने कहा कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद चार सितंबर तक दावा व आपत्ति के लिए समय निर्धारित है। मतदाताओं को समय पर अपने दस्तावेज के साथ दावा आपत्ति पेश करने का अनुरोध किया। तीन अक्तूबर तक नोटिस सत्यापन, दावे व आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। जबकि सात अक्तूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि वे दावा एवं आपत्ति चरण के दौरान अपनी मतदाता संबंधी जानकारियों की जांच कर लें。

दूसरे बूथ पर परिवार का नाम तो फॉर्म आठ भरकर जमा करें: जिला निर्वाचन विभाग ने परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर है या नहीं, इसकी जांच ड्राफ्ट सूची से देखकर कर लें। यदि परिवार के सदस्यों का नाम अलग-अलग बूथों पर हैं या मतदान केंद्र दूर है तो चार सितंबर तक फॉर्म-8 भरकर दावा एवं आपत्ति दर्ज कराएं। उनकी आपत्ति पर तीन अक्तूबर तक निपटारा किया जाएगा। अगर नाम में किसी तरह की गलती है तो उन्हें फॉर्म आठ भरकर जमा करना होगा।

नए आवेदन के लिए फॉर्म-6 भरकर करना होगा जमा: अगर किसी कारणवश ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज नहीं हो पाया है तो फॉर्म-6 भरकर बीएलओ को देना होगा। साथ ही शपथपत्र जमा करना होगा। शपथपत्र के साथ कई तरह के दस्तावेज आपको जमा करना होगा। अगर एक जुलाई-1987 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आपको अपना दस्तावेज जमा (11 तरह के विकल्प) करना होगा। वहीं अगर आपका जन्म एक जुलाई 1987 से पहले और दो दिसंबर-2004 के बीच हुआ है तो माता-पिता के दस्तावेज देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर कोई मतदाता जिनका जन्म दो दिसंबर-2004 के बाद हुआ है तो उन्हें अपना दस्तावेज के साथ माता-पिता का भी दस्तावेज देना होगा।

धनबाद के 1,73,334 वोटरों का नाम जुड़ने का अंतिम मौका: धनबाद के एसआईआर में 1,73,334 वोटरों के नाम एबसेंट और अनट्रेसेबल सूची में रखे गए हैं। अगर ये वोटर अपना नाम जुड़वाना चाहें तो उनके लिए यह अंतिम मौका है। चार सितंबर तक अपना दावा सभी दस्तावेज के साथ देकर कर सकते हैं। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं की जाएगी।

ड्राफ्ट सूची में कई गड़बड़ियां: बुधवार को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां हैं। वोटरों के नाम में सबसे अधिक गलती है। कई लोगों के नाम के लिंग ही बदल दिए गए हैं। सरायढेला के रवींद्र दुबे के नाम के आगे महिला लिखा है। इस तरह धैया के एक वोटर का ईएसआर फॉर्म में नया बूथ नंबर 163 लिखा है, जबकि उनका नाम बगल वाले बूथ में मिला। ऑनलाइन ढूंढने में लोगों को परेशानी हो रही है।