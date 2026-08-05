Dhanbad News: प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ आज से दावा-आपत्ति
Dhanbad News: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन बुधवार को किया जाएगा। पांच अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति करने के लिए समय निर्धारित है। सभी बीएलओ को सत्यापन में पारदर्शिता बरतने और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाताओं को अपनी जानकारी जांचने और आवेदन देने का सुझाव दिया गया है।
Dhanbad News: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन बुधवार को किया जाएगा। पांच अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति करने के लिए समय निर्धारित है। मतदाताओं को समय पर अपने दस्तावेज के साथ दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। पांच अगस्त से तीन अक्तूबर तक नोटिस सत्यापन तथा दावों एवं आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। सात अक्तूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
दावा एवं आपत्ति प्रक्रिया
मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावा एवं आपत्ति को लेकर न्यू टाउन हॉल में धनबाद विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे ने क्षेत्र के सभी बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। उन्होंने सभी को दावा एवं आपत्ति चरण को सुचारू, पारदर्शी और शत-प्रतिशत त्रुटिरहित संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ में फॉर्म 6, 7 और 8 का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया।
सत्यापन में पारदर्शिता
उन्होंने सभी बीएलओ को सत्यापन में पारदर्शिता बरतते हुए प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का स्थल सत्यापन पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ में बीएलओ सुपरवाइजरों को अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग और शत-प्रतिशत भौतिक जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक-एक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ना और मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाना distrito प्रशासन की प्राथमिकता है। इस दिशा में बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मतदाता की जागरूकता
उन्होंने धनबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे इस दावा एवं आपत्ति चरण के दौरान अपनी मतदाता संबंधी जानकारियों की जांच कर लें तथा आवश्यकतानुसार समय सीमा के भीतर संबंधित बीएलओ के पास अपना आवेदन दर्ज कराएं। बाघमारा एवं झरिया विधानसभा के बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों के लिए भी आज संबंधित विधानसभा क्षेत्र में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
FAQs
लेखक के बारे मेंGangesh Gunjan
शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।
पत्रकारिता का विजन
गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।
विशेषज्ञता
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- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू
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