Dhanbad News: आग और भू-धंसान से झरिया की कमजोर हो रही पॉलिटिकल डेमोग्राफी

Dhanbad News: झरिया विधानसभा क्षेत्र से डिजिटाइज्ड ईएफ फॉर्म 68.3 प्रतिशत ही जमा हुआ है। 48500 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। इसके अलावा, झरिया में 340 से घटकर 331 बूथ हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, विस्थापन के कारण झरिया की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है।

Dhanbad News: एसआईआर के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, वह झरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए चिंताजनक है। जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले झरियासे स्थायी रूप से स्थानांतरित होने वाले मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 48500 है। सिर्फ मतदाता ही नहीं, बूथों की संख्या भी 340 से घटकर 331 हो गई है। इसकी वजह भूमिगत आग एवं भू-धंसान के कारण विस्थापन है। झरिया विधानसभा से बड़ी संख्या में मतदाता सिंदरी विधानसभा (बेलगड़िया और करमाटांड़) में शिफ्ट हो रहे हैं। धनबाद जिले में स्थायी रूप से स्थानांतरित वोटरों की कुल संख्या एक लाख 84 हजार 292 है। इनमें अकेले झरिया से 48500 मतदाता शिफ्ट किए हैं। वहीं सबसे कम सिंदरी विधानसभा से 18540 हैं। जानकारों का कहना है कि अभी झरिया पुनर्वास शुरुआती दौर में है। जब पुनर्वास की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो झरिया विधानसभा क्षेत्र से काफी संख्या में वोटर शिफ्ट हो जाएंगे। एसआईआर के दौरान जो संकेत मिले हैं, उनमें बेलगड़िया शिफ्ट हुए झरिया के वोटरों ने अब सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में नाम दर्ज कराने के लिए ईएफ फॉर्म जमा किए हैं।

विस्थापन के कारण झरिया विधानसभा क्षेत्र के अलावा धनबाद विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले अग्नि प्रभावित क्षेत्र मसलन केंदुआ-करकेंद आदि से भी वोटरों के स्थायी रूप से शिफ्टिंग के संकेत हैं।

आधिकारिक आंकड़े के अनुसार झरिया विधानसभा क्षेत्र से कुल 31.7 प्रतिशत वोटरों ने ईएफ फॉर्म जमा नहीं किए हैं, इनमें आधे से ज्यादा स्थायी रूप से शिफ्ट होनेवाले हैं। अनुपस्थित वोटरों की संख्या भी 27854 है। मृत की संख्या 9399 एवं डुप्लीकेट की संख्या 3776 है। विशेषज्ञों की मानें तो विस्थापन के कारण झरिया की राजनीतिक हैसियत धीरे-धीरे कम हो रही है। भूमिगत आग एवं भू-धंसान ज्यादातर प्रभावितों को झरिया विधानसभा क्षेत्र के बाहर बसाने की योजना है। ऐसे में वोटरों की संख्या में कमी का जो ट्रेंड है, वह आनेवाले दिनों में और तेजी से घटने की संभावना है।

.....

जिले में 112 बूथ बढ़े, झरिया में 9 घट गए

बूथों की स्थिति निरसा विधानसभा क्षेत्र में बूथ एवं झरिया विधानसभा में नौ मतदान केंद्र घट गए हैं। पहले जिले में 2372 बूथ थे। राशनलाइजेशन में 112 बढ़े हैं। अब जिले में कुल 2484 बूथ हैं।

झरिया में औसत से भी कम ईएफ डिजिटाइज्ड

ईएफ फॉर्म की स्थिति झरिया विस क्षेत्र में औसत से भी कम ईएफ डिजिटाइज्ड किया गया है। यानी फॉर्म वितरित हुआ लेकिन जमा नहीं किया गया। धनबाद जिले का औसत प्रतिशत 78.08 है। वहीं झरिया में मात्र 68.3 प्रतिशत मतदाताओं ने ही फॉर्म जमा किया है। इसके बाद 68.12 प्रतिशत के बाद सबसे कम में धनबाद दूसरे स्थान पर है। बाकी अन्य चार विधानसभा क्षेत्र की स्थिति धनबाद-झरिया से बेहतर है।