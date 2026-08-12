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Dhanbad News: तलवारबाजी मामले में नामजद आरोपी हरि दास गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: लोयाबाद में 4 जुलाई को हुए तलवारबाजी विवाद में पुलिस ने आरोपी हरि दास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। झगड़े में विक्रम दास गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

Dhanbad News: तलवारबाजी मामले में नामजद आरोपी हरि दास गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

Dhanbad News: लोयाबाद, प्रतिनिधि। सेन्द्रा पांच नंबर में 4 जुलाई को हुए तलवारबाजी व मारपीट मामले में लोयाबाद पुलिस ने मंगलवार को नामजद आरोपी हरि दास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने उसे कांड संख्या 16/26 में गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। इस दौरान तलवार से किए गए हमले में विक्रम दास गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके सिर की हड्डी टूट गई थी। गंभीर स्थिति में चिकित्सकों ने उसे रांची स्थित रिम्स रेफर किया था, जहां वह लंबे समय तक इलाजरत रहा। फिलहाल अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह घर पर है, लेकिन परिजनों के अनुसार उसकी हालत में पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है और वह अब भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहा है।

मामले में हरि दास के अलावा विशाल दास, सागर दास एवं अभिषेक उर्फ डेंगा भी नामजद हैं। पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।

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