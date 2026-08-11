Dhanbad News: पड़ोसी ने किया तलवार और चाकू से हमला, तीन घायल

Dhanbad News: धनबाद। बैंक मोड़ घुरनी जोरिया में पड़ोसियों के बीच रविवार की रात जमकर मारपीट हुई। इसमें रवींद्र कुमार, कुणाल कुमार और पंकज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। पंकज को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। घुरनी जोरिया सरकारी स्कूल के पास रहनेवाले रवींद्र ने पड़ोसी अशोक शर्मा, उसके पुत्र पीयूष शर्मा, अनिकेत शर्मा और अशोक के दोस्त बैंक मोड़ बड़ा गुरुद्वारा के पीछे खटाल में रहनेवाले राहुल यादव के खिलाफ बैंक मोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को बताया कि सुबह में दूसरे पक्ष से किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इसी रंजिश में रात को पड़ोसी अशोक शर्मा, उनके बेटे पीयूष शर्मा, अनिकेत शर्मा और उनके दोस्त राहुल यादव सहित अन्य पांच लोगों ने अचानक तलवार, चाकू, लाठी-डंडे और रॉड से हमला कर दिया।