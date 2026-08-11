Dhanbad News: पड़ोसी ने किया तलवार और चाकू से हमला, तीन घायल
Dhanbad News: धनबाद के घुरनी जोरिया में पड़ोसियों के बीच हुई झगड़े में रवींद्र कुमार, कुणाल कुमार और पंकज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। रवींद्र ने हमलावरों के खिलाफ बैंक मोड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पड़ोसियों में बहस के बाद तलवार, चाकू और डंडों के साथ हमला हुआ। पंकज को रांची रिम्स रेफर किया गया।
Dhanbad News: धनबाद। बैंक मोड़ घुरनी जोरिया में पड़ोसियों के बीच रविवार की रात जमकर मारपीट हुई। इसमें रवींद्र कुमार, कुणाल कुमार और पंकज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। पंकज को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। घुरनी जोरिया सरकारी स्कूल के पास रहनेवाले रवींद्र ने पड़ोसी अशोक शर्मा, उसके पुत्र पीयूष शर्मा, अनिकेत शर्मा और अशोक के दोस्त बैंक मोड़ बड़ा गुरुद्वारा के पीछे खटाल में रहनेवाले राहुल यादव के खिलाफ बैंक मोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को बताया कि सुबह में दूसरे पक्ष से किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इसी रंजिश में रात को पड़ोसी अशोक शर्मा, उनके बेटे पीयूष शर्मा, अनिकेत शर्मा और उनके दोस्त राहुल यादव सहित अन्य पांच लोगों ने अचानक तलवार, चाकू, लाठी-डंडे और रॉड से हमला कर दिया।
हमले में रवींद्र के सिर पर तलवार से तीन बार वार किया गया, जबकि पंकज यादव की पीठ पर चाकू से हमला कर उन्हें लहुलूहान कर दिया। बीच-बचाव करने आए कुणाल कुमार को भी बेरहमी से पीटा गया। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया। वहां से पंकज को रिम्स रेफर कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।