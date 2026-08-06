Dhanbad News: मुआवजे को लेकर दो भाईयों में मारपीट, एक गंभीर
Dhanbad News: मोतीनगर के रोहड़ाबांध में टासरा प्रोजेक्ट के तहत मुआवजे को लेकर दो भाईयों में विवाद हुआ, जिससे आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि परिवार के एक सदस्य ने आशीष पर रड से हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने गोशाला ओपी में शिकायत दर्ज कराई है।
Dhanbad News: सेल के टासरा प्रोजेक्ट अंतर्गत मोतीनगर के रोहड़ाबांध में बुधवार को मुआवजे को लेकर दो भाईयों में जमकर मारपीट हुई। इसमें आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि परिवार के एक सदस्य ने आशीष पर रड से हमला कर दिया। आशीष के परिजन रीता देवी, अनिता देवी ने गोशाला ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि टासरा प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए उपायुक्त कार्यालय धनबाद से अरुण कुमार प्रसाद, संजीत कुमार प्रसाद, संजय कुमार प्रसाद, रीता देवी, और अनिता देवी के नाम पर संयुक्त रुप से नोटिर जारी किया गया था। जिसके बाद परिवार में मुआवजा को लेकर मतभेद हो गया।
परिवार दो गुटों में बंट गया। एक पक्ष मुआवजा लेने की तैयारी कर रहा था व दूसरा पक्ष पूरे संरचना पर कब्जा करना चाहता था। इसे लेकर विवाद हुआ और मारपीट हो गई।
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