Dhanbad News: पाथरडीह वाशरी में हुई झड़प में दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज

Dhanbad News: चासनाला, प्रतिनिधि। बीसीसीएल की पाथरडीह कोल वाशरी स्थित मिवान वाशरी की रेलवे साइडिंग में शनिवार को वर्चस्व को लेकर सांसद ढुलू महतो समर्थकों और रघुकुल समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव कायम है। रविवार शाम पाथरडीह थाना में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई। पाथरडीह थाना प्रभारी बिट्टू कुमार ने कहा कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मेसर्स शिला इंटरप्राइजेज के कांड्रा निवासी अविनाश महतो ने सिंह नेचुरल कंपनी पर जबरन कोयला ढुलाई रोकने, वाहनों में तोड़फोड़ करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को सिंह नेचुरल के करीब 100 हथियारबंद लोगों ने सुपरवाइजर, चालक और ऑपरेटर के साथ धक्का-मुक्की की और तीन गाड़ियों में तोड़फोड़ की।