Dhanbad News: पाथरडीह वाशरी में हुई झड़प में दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज
Dhanbad News: बीसीसीएल के पाथरडीह कोल वाशरी में सांसद ढुलू महतो और रघुकुल समर्थकों के बीच वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि हथियारबंद व्यक्तियों ने मजदूरों पर हमला किया और तोड़फोड़ की। मामले में प्रमुख रूप से आठ लोग आरोपी हैं।
Dhanbad News: चासनाला, प्रतिनिधि। बीसीसीएल की पाथरडीह कोल वाशरी स्थित मिवान वाशरी की रेलवे साइडिंग में शनिवार को वर्चस्व को लेकर सांसद ढुलू महतो समर्थकों और रघुकुल समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव कायम है। रविवार शाम पाथरडीह थाना में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई। पाथरडीह थाना प्रभारी बिट्टू कुमार ने कहा कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मेसर्स शिला इंटरप्राइजेज के कांड्रा निवासी अविनाश महतो ने सिंह नेचुरल कंपनी पर जबरन कोयला ढुलाई रोकने, वाहनों में तोड़फोड़ करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को सिंह नेचुरल के करीब 100 हथियारबंद लोगों ने सुपरवाइजर, चालक और ऑपरेटर के साथ धक्का-मुक्की की और तीन गाड़ियों में तोड़फोड़ की।
अविनाश ने कहा कि भविष्य में किसी भी कर्मचारी के साथ अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी सिंह नेचुरल कंपनी की होगी। मामले में आठ लोगों को नामजद आरोपी बनाया है।वहीं, दूसरे पक्ष के अनुग्रह नगर धनसार निवासी रितेश सिंह ने जनता मजदूर संघ का पदाधिकारी होने का दावा करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी यूनियन साइडिंग के मजदूरों के एचपीसी भुगतान की मांग को लेकर बंदी करवा रही थी, तभी कुछ हथियारबंद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में यूनियन के रोहित सिंह, बिट्टू सिंह व बीरेंद्र यादव घायल हो गए। उन्होंने 14 नामजद व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
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