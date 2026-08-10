Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: पाथरडीह वाशरी में हुई झड़प में दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: बीसीसीएल के पाथरडीह कोल वाशरी में सांसद ढुलू महतो और रघुकुल समर्थकों के बीच वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि हथियारबंद व्यक्तियों ने मजदूरों पर हमला किया और तोड़फोड़ की। मामले में प्रमुख रूप से आठ लोग आरोपी हैं।

Dhanbad News: पाथरडीह वाशरी में हुई झड़प में दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज

Dhanbad News: चासनाला, प्रतिनिधि। बीसीसीएल की पाथरडीह कोल वाशरी स्थित मिवान वाशरी की रेलवे साइडिंग में शनिवार को वर्चस्व को लेकर सांसद ढुलू महतो समर्थकों और रघुकुल समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव कायम है। रविवार शाम पाथरडीह थाना में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई। पाथरडीह थाना प्रभारी बिट्टू कुमार ने कहा कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मेसर्स शिला इंटरप्राइजेज के कांड्रा निवासी अविनाश महतो ने सिंह नेचुरल कंपनी पर जबरन कोयला ढुलाई रोकने, वाहनों में तोड़फोड़ करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को सिंह नेचुरल के करीब 100 हथियारबंद लोगों ने सुपरवाइजर, चालक और ऑपरेटर के साथ धक्का-मुक्की की और तीन गाड़ियों में तोड़फोड़ की।

अविनाश ने कहा कि भविष्य में किसी भी कर्मचारी के साथ अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी सिंह नेचुरल कंपनी की होगी। मामले में आठ लोगों को नामजद आरोपी बनाया है।वहीं, दूसरे पक्ष के अनुग्रह नगर धनसार निवासी रितेश सिंह ने जनता मजदूर संघ का पदाधिकारी होने का दावा करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी यूनियन साइडिंग के मजदूरों के एचपीसी भुगतान की मांग को लेकर बंदी करवा रही थी, तभी कुछ हथियारबंद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में यूनियन के रोहित सिंह, बिट्टू सिंह व बीरेंद्र यादव घायल हो गए। उन्होंने 14 नामजद व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BCCL Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।