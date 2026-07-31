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Dhanbad News: किडनी केयर में डॉक्टर व मरीज पक्ष में भिड़ंत, दोनों ओर से केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के किडनी केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर और एक मृत मरीज के परिजनों के बीच बुधवार रात हिंसक झड़प हुई। डॉक्टर परिजनों ने आरोप लगाया कि गलत इलाज के कारण मरीज की मौत हुई थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Dhanbad News: किडनी केयर में डॉक्टर व मरीज पक्ष में भिड़ंत, दोनों ओर से केस

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। धैया स्थित किडनी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर और मरीज के परिजन के बीच हिंसक झड़प हो गई। बुधवार की रात डॉक्टर और एक दिवंगत मरीज के परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामले में दोनों पक्षों ने गुरुवार को धनबाद थाने में एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस दोनों ओर से मिली शिकायत की जांच कर रही है। बारामुड़ी विशुनपुर के रामानुज कुमार पांडेय ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि उनके पिता की चार महीने पहले डॉ मिहिर कुमार के गलत इलाज किए जाने के कारण मौत हो गई थी। 29 जुलाई की रात करीब आठ बजे जब वह अपने भाई प्रताप कुमार पांडेय के साथ अस्पताल के सामने से गुजर रहे थे तो भाई ने पिता की मृत्यु का जिक्र किया।

यह सुन कर अस्पताल के गार्डों और डॉ मिहिर कुमार ने अपनी पत्नी, ड्राइवर प्रदीप व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में उनका सिर फट गया और उनका छोटा भाई अचेत हो गया। अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों ने उनकी जेब से ₹22 हजार रुपए नगद, सोने की अंगूठियां और सोने की चेन भी छीन ली। मौके पर पुलिस पेट्रोलिंग टीम के पहुंचने से उनकी जान बची।दूसरे पक्ष की ओर से धैया हवेली अपार्टमेंट निवासी डॉ मिहिर की पत्नी राखी झा ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि 29 जुलाई की रात करीब 9.40 बजे रामानुज कुमार पांडेय और प्रताप कुमार पांडेय दुर्भावनावश उनके अस्पताल परिसर में घुस आए। दोनों ने अस्पताल के स्टाफ दीपक चौहान, पिंटू कुमार, अभिजीत, प्रदीप, नीरज और अमित के साथ गाली-गलौज करते हुए जान मारने की नीयत से मारपीट की। अस्पताल के अंदर रखी कुर्सियों और टेबल को तोड़कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और बीच-बचाव करने पर उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। सूचना मिलने पर धनबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को कथित तौर पर नशे की हालत में अपने साथ ले गई।

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