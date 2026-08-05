Dhanbad News: अवैध कब्जे का विरोध करने पर महिला से छेड़खानी
Dhanbad News: धनबाद के सरायढेला में एक महिला और उनके पति के साथ अवैध अतिक्रमण का विरोध करने पर मारपीट, छेड़खानी और सोने की चेन छीनने का आरोप लगा है। पीड़िता ने सरायढेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि आरोपी ने सरकारी रास्ते को अवरुद्ध किया। पहले भी अधिकारियों को शिकायत की गई थी।
Dhanbad News: धनबाद। सरायढेला रघुवर नगर सुगियाडीह में सरकारी रास्ते पर अवैध अतिक्रमण का विरोध करने पर एक महिला और उनके पति के साथ मारपीट, छेड़खानी और सोने की चेन छीनने का आरोप गया है। महिला ने मंगलवार को मामले की शिकायत सरायढेला थाना में की। उन्होंने आरोप लगाया कि दास टोला निवासी अरुण दास अवैध रूप से कब्जा कर सरकारी रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। अंचल कार्यालय और अनुमंडल पदाधिकारी को पहले भी शिकायत की जा चुकी थी। 27 जुलाई को सीओ ऑफिस के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और जांच के बाद आरोपी अरुण दास को एक दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का मौखिक निर्देश दिया था।
आरोप है कि जांच टीम के जाते ही लोहे का पिलर गाड़कर पक्का अतिक्रमण शुरू कर दिया। जब पीड़िता, उनके पति और एक परिचित ने इसका विरोध किया तो आरोपी अरुण दास और उसके साथियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। छेड़खानी की और चेन छीन ली।
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