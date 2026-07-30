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Dhanbad News: सड़क निर्माण में हिसाब को लेकर मुखिया समर्थकों में मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत के मुंडाधौड़ा में पीसीसी रोड निर्माण के दौरान मुखिया समर्थकों के बीच झगड़ा हो गया। प्रभात कुमार और छोटन पासवान के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई, जिसमें छोटन को गंभीर चोट आई। दोनों पक्षों ने कुमारधुबी पुलिस में शिकायत की है और मामले की जांच जारी है।

Dhanbad News: सड़क निर्माण में हिसाब को लेकर मुखिया समर्थकों में मारपीट

Dhanbad News: शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत के मुंडाधौड़ा में पीसीसी रोड निर्माण में रुपए के लेन-देन को लेकर मंगलवार को मुखिया समर्थक आपस में भिड़ गए। मारपीट की इस घटना में प्रभात कुमार व छोटन पासवान का सिर फूट गया है। छोटन पासवान को गंभीर चोट आई है। उसका इलाज पश्चिम बंगाल के निजी अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में दोनों पक्षों ने कुमारधुबी पुलिस से शिकायत की है। पुलिस जांच में जुट गयी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि प्रभात और छोटन की देखरेख में शिवलीबाड़ी मुंडाधौड़ा में पीसीसी रोड बन रहा है। शाम करीब चार बजे निर्माण स्थल पर हिसाब किताब को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया।

आरोप है कि छोटन ने पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर प्रभात के सिर पर दे मारा। उसका सिर फट गया। उसने कुमारधुबी पुलिस और मुखिया से इसकी शिकायत की। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि प्रभात कुमार अपने साथियों के साथ रात करीब नौ बजे छोटन पासवान के मुंडाधौड़ा स्थित घर पर हमला बोल दिया। छोटन की पिटाई कर दी। इस दौरान महिलाओं के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप है। इधर मामले को सलटाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में ओपी प्रभारी मैथ्यू एक्का ने कहा कि प्रथम चक्र में हुई मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। जांच चल रही थी। इस बीच प्रभात कुमार और उसके साथियों ने छोटन के घर पर हमला कर दिया।

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