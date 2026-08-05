Dhanbad News: जमीन की घेराबंदी करने की कोशिश पर जताया विरोध
Dhanbad News: बेलगड़िया में ग्रामीणों ने जरेडा की ग्रामथान की जमीन की घेराबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थल उनकी आस्था का केन्द्र है और इसे घेरने की कोई कोशिश अस्वीकार्य है। उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाज से पूजा-अर्चना भी की।
Dhanbad News: बेलगड़िया में मंगलवार को ग्रामीणों ने जरेडा की ओर से ग्रामथान की जमीन की घेराबंदी किए जाने की कोशिश के खिलाफ विरोध जताया। नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामथान ग्रामीणों की आस्था का केन्द्र होने के साथ सार्वजनिक स्थल है। इसकी घेराबंदी करने की किसी भी प्रकार की कोशिश के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। मौके पर ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति-रिवाज से ग्रामथान में पूजा-अर्चना की।
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