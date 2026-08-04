Dhanbad News: जर्जर सड़क के खिलाफ सरकार का पुतल दहन
Dhanbad News: धोखरा के पास ग्रामीणों ने सोमवार को भिखरजपुर-भुईंफोड़ हीरक सड़क की खराब स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार राही ने कहा कि यह जर्जर सड़क अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इस मौके पर कई नेता और ग्रामीण उपस्थित थे।
Dhanbad News: धोखरा के पास सोमवार को ग्रामीणों ने जर्जर भिखरजपुर-भुईंफोड़ हीरक रोड के खिलाफ सरकार का पुतला दहन किया। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार राही ने कहा कि जर्जर सड़क से अक्सर दुर्घटनाएं होती है। मिहिलाल रवानी, नरेश महतो, जगन्नाथ महतो, विकास महतो, हरि रवानी, धनंजय हाजरा, मंतोष महतो, रोहित रवानी, श्रृष्टिधर रवानी आदि मौजूद थे।
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