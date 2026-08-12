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Dhanbad News: चिन्हित स्थल से हटकर उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण का विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: महुदा में बागड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुखिया सावित्री कुमारी ने बताया कि सही स्थल पर निर्माण नहीं हो रहा है जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रशासन को पत्र देकर सही स्थान पर निर्माण की मांग की है।

Dhanbad News: चिन्हित स्थल से हटकर उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण का विरोध

Dhanbad News: महुदा, प्रतिनिधि। बागड़ा पंचायत में चिन्हित स्थल से हटकर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने के विरोध में मंगलवार को मुखिया सावित्री कुमारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पंचायत सचिवालय के समीप प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन का कारण

ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए निर्माण कार्य का विरोध किया। मुखिया ने कहा कि पंचायत भवन के समीप उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन चिन्हित कर जियो टैग किया जा चुका है, इसके बावजूद ठेकेदार पंचायत के अंतिम छोर पर निर्माण करा रहा है। तय स्थल से हटकर केंद्र बनने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और भवन के खंडहर में तब्दील होने की आशंका है।

आवश्यक कार्रवाई की मांग

उन्होंने बताया कि मामले को लेकर उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, बाघमारा सीओ, बीडीओ व जिप अध्यक्ष धनबाद को पत्र देकर चिन्हित स्थल पर निर्माण कराने की मांग की गई है। चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीण सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में पंसस अर्चना देवी, वार्ड सदस्य मजीद आलम, पूजा महतो, उषा कुमारी, मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार महतो, बहादुर महतो, रोहन महतो, मोतेस महतो, मनोज कुमार महतो, गुलाम मुस्तफा, जीतू महतो, नईमुद्दीन अंसारी, इस्लाम अंसारी, मोईनुद्दीन अंसारी, फरीद अंसारी, किशोर कुमार, जलेश्वर महतो, शकुंतला देवी, विद्याधर महतो, सुधीर महतो, प्रमिला देवी समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

बागड़ा पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण का विरोध क्यों किया गया?
स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण चिन्हित स्थल से हटकर किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
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