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Dhanbad News: नवागढ़ में ग्रामीणों ने दो घंटे रोकी कोयले की ट्रांसपोर्टिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: गुरुवार को नावागढ़ के ग्रामीणों ने बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र में महेशपुर कोल डंप से मधुबन कोल वाशरी तक चल रहे कोयले के परिवहन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर हाइवा वाहनों को रोके रखा और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। पुलिस हस्तक्षेप पर दो घंटे बाद परिवहन कार्य फिर से शुरू हुआ।

Dhanbad News: नवागढ़ में ग्रामीणों ने दो घंटे रोकी कोयले की ट्रांसपोर्टिंग

Dhanbad News: बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र के महेशपुर कोल डंप से मधुबन कोल वाशरी तक मुख्य मार्ग से हो रही कोयले की ट्रांसपोर्टिंग के विरोध में गुरुवार को नावागढ़ के ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर करीब दो घंटे तक परिवहन कार्य बाधित रखा। ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन व ट्रांसपोर्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दर्जनों हाइवा वाहनों को रोक दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर कोयला लदे वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि घनी आबादी वाले नावागढ़-डुमरा मोड़ मुख्य मार्ग से ओवरलोडेड और बिना तिरपाल ढके हाइवा वाहनों का परिचालन नियमों की अनदेखी कर किया जा रहा है।

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इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। तेज रफ्तार वाहनों से स्कूली बच्चों, महिलाओं और राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी होती है। साथ ही कोयले की धूल से प्रदूषण फैल रहा है और सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। ग्रामीणों ने आबादी वाले क्षेत्र से हटाकर वैकल्पिक मार्ग से कोयला परिवहन कराने की मांग की। करीब दो घंटे तक ट्रांसपोर्टिंग ठप रहने के बाद मधुबन पुलिस के हस्तक्षेप और उचित आश्वासन पर परिवहन कार्य फिर से शुरू कराया गया।

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