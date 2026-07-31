Dhanbad News: नवागढ़ में ग्रामीणों ने दो घंटे रोकी कोयले की ट्रांसपोर्टिंग
Dhanbad News: गुरुवार को नावागढ़ के ग्रामीणों ने बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र में महेशपुर कोल डंप से मधुबन कोल वाशरी तक चल रहे कोयले के परिवहन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर हाइवा वाहनों को रोके रखा और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। पुलिस हस्तक्षेप पर दो घंटे बाद परिवहन कार्य फिर से शुरू हुआ।
Dhanbad News: बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र के महेशपुर कोल डंप से मधुबन कोल वाशरी तक मुख्य मार्ग से हो रही कोयले की ट्रांसपोर्टिंग के विरोध में गुरुवार को नावागढ़ के ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर करीब दो घंटे तक परिवहन कार्य बाधित रखा। ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन व ट्रांसपोर्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दर्जनों हाइवा वाहनों को रोक दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर कोयला लदे वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि घनी आबादी वाले नावागढ़-डुमरा मोड़ मुख्य मार्ग से ओवरलोडेड और बिना तिरपाल ढके हाइवा वाहनों का परिचालन नियमों की अनदेखी कर किया जा रहा है।
इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। तेज रफ्तार वाहनों से स्कूली बच्चों, महिलाओं और राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी होती है। साथ ही कोयले की धूल से प्रदूषण फैल रहा है और सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। ग्रामीणों ने आबादी वाले क्षेत्र से हटाकर वैकल्पिक मार्ग से कोयला परिवहन कराने की मांग की। करीब दो घंटे तक ट्रांसपोर्टिंग ठप रहने के बाद मधुबन पुलिस के हस्तक्षेप और उचित आश्वासन पर परिवहन कार्य फिर से शुरू कराया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।