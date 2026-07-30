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Dhanbad News: गर्म ओबी से झुलसे सब्जी विक्रेता को मुआवजा के लिए रोकी ट्रांसपोर्टिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बीसीसीएल एरिया-3 के कैलूडीह-छाताबाद में ग्रामीणों ने एसटीजी डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के ट्रांसपोर्टिंग को दो घंटे के लिए रोक दिया। उनका आरोप है कि सब्जी विक्रेता इंतकाम अंसारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, और वे उचित मुआवजे तथा इलाज की मांग कर रहे हैं। वार्ता के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी।

Dhanbad News: गर्म ओबी से झुलसे सब्जी विक्रेता को मुआवजा के लिए रोकी ट्रांसपोर्टिंग

Dhanbad News: बीसीसीएल एरिया-3 के कैलूडीह-छाताबाद स्थित एसटीजी डेको आउटसोर्सिंग कंपनी में बुधवार को ग्रामीणों ने दो घंटे के लिए ट्रांसपोर्टिंग रोक दी। ग्रामीण गर्म ओबी की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसे सब्जी विक्रेता इंतकाम अंसारी उर्फ छोटू को उचित मुआवजा, इलाज का पूरा खर्च और परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच वार्ता शुरू हुई। इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग शुरू हुई। हालांकि समाचार लिखे जाने तक कोई सहमति नहीं बन सकी।

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