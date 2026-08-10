Dhanbad News: सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाओं का किया सम्मान
Dhanbad News: धनबाद में बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति द्वारा विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने आदिवासी संस्कृति से संबंधित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। डीएसपी प्रकाश सोय ने प्रतिभा और शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में कई विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया।
Dhanbad News: धनबाद। बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति की ओर से रविवार को न्यू टाउन हॉल में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे छात्र-छात्राओं ने आदिवासी संस्कृति, परंपरा, भाषा और लोकजीवन से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मनमोह लिया। मुख्य अतिथि डीएसपी (विधि-व्यवस्था) प्रकाश सोय ने कहा कि आदिवासी समाज में प्रतिभा की कमी नहीं है। जरूरत सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास की है। उन्होंने छात्रों से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता बेनीलाल मरांडी ने कहा कि संविधान में आदिवासी समाज के लिए कई प्रावधान हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में लोग अपने अधिकारों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाते।
उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को त्यागकर शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने की अपील की।डॉ लक्ष्मण सोरेन ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को धरातल पर उतारना अभी बाकी है। कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर चयनित श्यामल हेंब्रम और झारखंड महिला हॉकी टीम के प्रशिक्षक प्रकाश मुंडा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंटू मुर्मू और धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद हेंब्रम ने किया। आयोजन को सफल बनाने में समिति के संरक्षक बिरेंद्र हांसदा, अध्यक्ष रायमुनी देवी मुर्मू, सचिव प्रमोद कुमार हेम्ब्रम, कोषाध्यक्ष परेश मुर्मू एवं विजय हांसदा, संजय हांसदा, मंन्टू मरांडी, अजीत हेम्ब्रम, देशनारायण मुर्मू, सनातन मुर्मू, विश्वनाथ हेम्ब्रम सहित अन्य का योगदान रहा।
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