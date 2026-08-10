Dhanbad News: सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाओं का किया सम्मान

Dhanbad News: धनबाद। बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति की ओर से रविवार को न्यू टाउन हॉल में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे छात्र-छात्राओं ने आदिवासी संस्कृति, परंपरा, भाषा और लोकजीवन से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मनमोह लिया। मुख्य अतिथि डीएसपी (विधि-व्यवस्था) प्रकाश सोय ने कहा कि आदिवासी समाज में प्रतिभा की कमी नहीं है। जरूरत सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास की है। उन्होंने छात्रों से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता बेनीलाल मरांडी ने कहा कि संविधान में आदिवासी समाज के लिए कई प्रावधान हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में लोग अपने अधिकारों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाते।