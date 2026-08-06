Dhanbad News: प्राथमिक विद्यालय रेंगुनी में वेंटिलेटर तोड़कर चोरी
Dhanbad News: ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय रेंगुनी में असामाजिक तत्वों ने वेंटिलेटर तोड़कर उत्पात मचाया। कार्यालय और कक्षाओं में तोड़फोड़ की गई, जिससे सामग्री नष्ट हो गई। बच्चों के मध्याह्न भोजन की थालियां भी चोरी हो गईं। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने शिकायत दर्ज कराई है।
Dhanbad News: ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय रेंगुनी में मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने वेंटिलेटर तोड़कर जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने कार्यालय, कक्षाओं, रसोई घर और स्टोर रूम के वेंटिलेटर तोड़कर भीतर ईंट-पत्थर फेंके, जिससे कमरों में रखी सामग्री क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा रसोई घर से बच्चों के मध्याह्न भोजन की थालियां भी चोरी कर ली गईं। बुधवार सुबह विद्यालय पहुंचने पर घटना की जानकारी मिलने पर प्रभारी प्रधानाध्यापिका सपना कुमारी ने ईस्ट बसुरिया ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों ने भी मौके का निरीक्षण किया। पंचायत समिति सदस्य मनोहर महतो ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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