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Dhanbad News: वैली पब्लिक स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: पतलाबाड़ी स्थित वैली पब्लिक स्कूल में बच्चों के भाषाई विकास और सार्वजनिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश एलोकेशन और पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में यूकेजी से छठी कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

Dhanbad News: वैली पब्लिक स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता

Dhanbad News: पतलाबाड़ी स्थित वैली पब्लिक स्कूल में बच्चों के भाषाई विकास और सार्वजनिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को इंग्लिश एलोकेशन व पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता हुई। इसमें यूकेजी से छठी कक्षा तक के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में विद्यालय के सम्मानित शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। मौके पर जसनीत कौर, रिंकू प्रियदर्शनी, पूजा वर्मा, अनामिका घोष, आफरीन, अंतरा आदि थे।

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