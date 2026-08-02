Dhanbad News: शिलापट्ट विवाद में जिप सदस्य की सफाई, कहा- सिर्फ नाम दर्ज कराने की थी मांग

Dhanbad News: बलियापुर में शिलापट्ट विवाद को लेकर जिला परिषद सदस्य उषा महतो ने शनिवार को जिला परिषद सभागार में प्रेसवार्ता कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि परियोजना के शिलापट्ट पर अपना नाम दर्ज कराने की मांग को गलत तरीके से पेश किया गया है। संवेदक मंजूर अंसारी द्वारा उनके पति पर शिलापट्ट को लात मारकर तोड़ने का आरोप लगाना और एफआईआर दर्ज कराना पूरी तरह निराधार एवं बेबुनियाद है। उषा देवी ने कहा कि किसी भी विकास परियोजना को क्षेत्र में लाने के लिए जिला परिषद सदस्यों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। योजना की अनुशंसा से लेकर उसके क्रियान्वयन तक उन्हें डीडीसी, डीआरडीए, उपायुक्त कार्यालय सहित संबंधित विभागों के लगातार चक्कर लगाने पड़ते हैं।

इसके बावजूद जब परियोजना का शिलान्यास होता है तो शिलापट्ट पर केवल सांसद और विधायक का नाम अंकित किया जाता है जबकि जनप्रतिनिधि के रूप में जिला परिषद सदस्यों के योगदान की अनदेखी की जाती है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध केवल इस बात को लेकर था कि जिस परियोजना को धरातल पर लाने में जिला परिषद सदस्य की भूमिका रहती है, उसके शिलापट्ट पर उनका नाम भी अंकित होना चाहिए। इसे तोड़फोड़ की घटना से जोड़ना और उनके पति पर झूठा आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराना दुर्भाग्यपूर्ण है। उषा ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी डीसी को दी जाएगी। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि वे मामले को लेकर काफी गंभीर हैं और इसे लेकर वे जल्द ही डीसी से मिलेंगी। प्रेसवार्ता के दौरान क्षेत्र संख्या 15 के सदस्य बाणी देवी, क्षेत्र संख्या 16 के सदस्य इसराफिल लाला, क्षेत्र संख्या 9 के सदस्य संजय सिंह और क्षेत्र संख्या 25 के सदस्य उषा देवी मौजूद रही।