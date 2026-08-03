Dhanbad News: नए भवन के लिए एचएम ने डीएसई को लिखा पत्र
Dhanbad News: संगियाटांड़ उर्दू अपग्रेड मध्य विद्यालय का भवन काफी जर्जर हो चुका है। एचएम शमशेर आलम ने इस मुद्दे पर डीएसई और कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा है। उन्होंने नई बिल्डिंग के निर्माण का आग्रह किया है, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विद्यालय में 316 छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं।
Dhanbad News: संगियाटांड़ उर्दु अपग्रेड मध्य विद्यालय का भवन अर्से से जर्जर पड़ा है। इसको ले एचएम शमशेर आलम ने डीएसइ व कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर नया भवन बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। एचएम का कहना है कि विद्यायल भवन के सभी कमरे जर्जर हैं। इससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अभिभावकों ने कई बार इस ओर एचएम का ध्यान भी आकृष्ट कराया। विद्यालय में कक्षा एक से आठ तक 316 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। मुखिया गणेशचंद्र महतो ने भी डीएसइ से प्राथमिकता के आधार पर इस विद्यालय के भवन निर्माण की मांग की है।
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