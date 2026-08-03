Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: नए भवन के लिए एचएम ने डीएसई को लिखा पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: संगियाटांड़ उर्दू अपग्रेड मध्य विद्यालय का भवन काफी जर्जर हो चुका है। एचएम शमशेर आलम ने इस मुद्दे पर डीएसई और कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा है। उन्होंने नई बिल्डिंग के निर्माण का आग्रह किया है, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विद्यालय में 316 छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं।

Dhanbad News: नए भवन के लिए एचएम ने डीएसई को लिखा पत्र

Dhanbad News: संगियाटांड़ उर्दु अपग्रेड मध्य विद्यालय का भवन अर्से से जर्जर पड़ा है। इसको ले एचएम शमशेर आलम ने डीएसइ व कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर नया भवन बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। एचएम का कहना है कि विद्यायल भवन के सभी कमरे जर्जर हैं। इससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अभिभावकों ने कई बार इस ओर एचएम का ध्यान भी आकृष्ट कराया। विद्यालय में कक्षा एक से आठ तक 316 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। मुखिया गणेशचंद्र महतो ने भी डीएसइ से प्राथमिकता के आधार पर इस विद्यालय के भवन निर्माण की मांग की है।

ये भी पढ़ें:Gridih News: गांडेय: दो शिक्षकों के भरोसे चल रही 8 कक्षाओं का उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंपरा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
School Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।