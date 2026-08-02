Dhanbad News: एसएनएमएमसीएच के पीजी कैंपस से हटेगी निगम की कॉम्पैक्टर मशीन
Dhanbad News: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसएनएमसीएच) के प्रबंधन ने नगर निगम से कॉम्पैक्टर मशीन को स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। प्रबंधन का कहना है कि मशीन मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल के विस्तार में बाधा बन रही है। अस्पताल परिसर में कचरे का निस्तारण करना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।
Dhanbad News: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसएनएमसीएच) के पीजी कैंपस में नगर निगम की ओर से लगाई गई कॉम्पैक्टर मशीन को हटाया जाएगा। इसके लिए प्रबंधन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अस्पताल प्रबंधन ने नगर निगम को पत्र लिखकर इसे तत्काल किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने को कहा है। प्रबंधन का कहना है कि पीजी एवं सुपर स्पेशियलिटी भवन के समीप अस्पताल की जमीन पर स्थापित यह कॉम्पैक्टर मरीजों की सुरक्षा, संक्रमण के खतरे और अस्पताल के भविष्य के विस्तार में बड़ी बाधा बन रहा है। वरीय अस्पताल प्रबंधक सह नोडल पदाधिकारी डॉ सीएस सुमन ने नगर आयुक्त को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि जिस स्थान पर कम्पैक्टर लगाया गया है, वह अस्पताल की भूमि है। इस जमीन पर बिजली विभाग की ओर से सेंट्रलाइज्ड ग्रिड निर्माण की योजना है, जिसके लिए हाल के दिनों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। यहां नगर निगम शहर से एकत्रित कचरे को लाकर कॉम्पैक्ट करता है। डॉ सुमन ने मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल की आवश्यकता को देखते हुए कॉम्पैक्टर को शीघ्र किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, इसलिए यहां शहर के कचरे के कॉम्पैक्टर जैसी गतिविधियां संचालित नहीं होनी चाहिए。
अस्पताल के विस्तार में बाधा
अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पीजी भवन और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन ओपीडी के लिए आते हैं। आनेवाले दिनों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और आईसीयू भी पूरी तरह संचालित होंगे, जहां गंभीर और संक्रमण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील मरीजों का इलाज किया जाएगा। ऐसे में अस्पताल परिसर में शहर के कचरे का निस्तारण करना मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
पुलिया के भी टूटने का डर
पत्र में यह भी कहा गया है कि मुख्य मार्ग से पीजी भवन और सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक तक जानेवाले रास्ते पर एक संकरी पुलिया है। इसपर पहले से ही वाहनों का दबाव रहता है। कॉम्पैक्टर तक शहरभर से आने वाले बड़े कचरा वाहनों की आवाजाही के कारण यहां हमेशा जाम और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पुलिया क्षतिग्रस्त होने का भी खतरा बढ़ गया है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
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करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
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