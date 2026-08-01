Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: कला महाकुंभ की सफलता को लेकर बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: कला निकेतन भूली के द्वारा 27 से 29 नवंबर तक तीन दिवसीय कला महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। बैठक में कार्यक्रम के विवरण पर चर्चा हुई। इसका आयोजन नेहरू बालिका उच्च विद्यालय में होगा, जबकि झांकी प्रतियोगिता सरस्वती बाल निकेतन से शुरू होगी। इस महाकुंभ में राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा बहुभाषीय नाटक और नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

Dhanbad News: कला महाकुंभ की सफलता को लेकर बैठक

Dhanbad News: भूली। कला निकेतन भूली की ओर से आगामी 27 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित तीन दिवसीय कला महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर शुक्रवार को कला निकेतन के रंगशाला में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष कमलेश पांडे एवं संचालन मानसरंजन पाल ने किया। बैठक में कार्यक्रम की रूप रेखा पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कला के इस महाकुंभ का आयोजन भूली सी ब्लॉक स्थित नेहरू बालिका उच्च विद्यालय में किया जाएगा। वहीं झांकी प्रतियोगिता की शुरुआत ई ब्लॉक सेक्टर 4 स्थित सरस्वती बाल निकेतन से होगा। कला महाकुंभ में राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा बहुभाषीय नाटक, नृत्य एवं झांकी प्रस्तुत किए जाएंगे।

बैठक में कमलेश पांडेय, पंकज कुमार सिंह, दुलारचंद यादव, मानस रंजन पाल, नरेश पासवान, आकाश सहाय, क्रान कुमार, धर्मवीर कुमार, दीपक पंडित, निशांत कुमार, सतीश कुमार, अभिषेक कुमार, नूतन सिन्हा, नित्या सहाय, गौतम कुमार, प्रशांत कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Bhuli

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।