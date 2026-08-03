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Dhanbad News: कोयला नहीं मिलने पर मजदूरों ने ठप की ट्रांसपोर्टिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: तेतुलमारी कोलियरी में असंगठित मजदूरों ने रविवार को कोयले के ऑफर न मिलने के कारण बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोदीडीह कोलियरी की आउटसोर्सिंग ट्रांसपोर्टिंग ठप हो गई, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मजदूरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

Dhanbad News: कोयला नहीं मिलने पर मजदूरों ने ठप की ट्रांसपोर्टिंग

Dhanbad News: तेतुलमारी कोलियरी के 13 नंबर तेतुलमुडी कोल डंप में कोयले का ऑफर न मिलने से नाराज असंगठित मजदूरों ने रविवार को अंडरपास के पास बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मजदूरों ने मोदीडीह कोलियरी में संचालित हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप कर दी, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। डंप अध्यक्ष सह मुखिया अशोक ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रबंधन साजिश के तहत तेतुलमारी के बजाए बांसजोड़ा डंप को कोयला दे रहा है, जिससे यहां के मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति है। उन्होंने कहा कि पूर्व में तत्कालीन जीएम ने मोदीडीह का कोयला इसी डंप में देने का आश्वासन दिया था।

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करीब दो घंटे बाद मोदीडीह कोलियरी एजेंट संतोष चौधरी ने सीआईएसएफ के साथ पहुंचकर तीन दिनों के भीतर समस्या समाधान का भरोसा दिया। इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग शुरू हो सकी। मजदूरों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मौके पर मनोज निषाद, फेकू निषाद, अजीत रवानी, जितेंद्र मल्लाह, सुखेंद्र यादव, रामचंद्र मल्लाह, सुरेंद्र निषाद, रीना देवी, मैना देवी, अमोला देवी, शकुंतला देवी, पुनीत चौहान, नीरज सिंह, नागेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे।

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