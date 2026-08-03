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Dhanbad News: यूनियन क्लब में यूसी वेलनेस सेंटर का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के यूनियन क्लब ने अपने सदस्यों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य एवं फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए यूसी वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। क्लब के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने इसे शुरू किया, जिसमें जकूज़ी, सॉना और आधुनिक स्नानागार जैसी सुविधाएं हैं। स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का उद्देश्य है।

Dhanbad News: यूनियन क्लब में यूसी वेलनेस सेंटर का उद्घाटन

Dhanbad News: धनबाद। यूनियन क्लब ने अपने सदस्यों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य एवं फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्याधुनिक यूसी वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया। क्लब के अध्यक्ष एवं धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने केंद्र का उद्घाटन किया। वेलनेस सेंटर में सदस्यों के लिए जकूज़ी, सॉना और आधुनिक स्नानागार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एसएसपी ने कहा कि स्वस्थ जीवनशैली आज की आवश्यकता है और यह केंद्र सदस्यों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मौके पर अमितेश कुमार सहाय, विजय कुमार अग्रवाल, अजीत गुटगुटिया, अमन कुमार सिंह, सरोज कुमार सिंह और राजेश सिन्हा आदि उपस्थित रहे।

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