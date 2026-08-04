Dhanbad News: गोविंदपुर-बाघमारा में खुलेंगे नए आधार सेवा केंद्र
Dhanbad News: डीसी आदित्य रंजन की पहल पर धनबाद में आधार सेवा केंद्र की क्षमता बढ़ाई गई है और नए केंद्र शीघ्र ही खोले जाएंगे। डीसी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे लंबी कतारों से बचने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें। इसके अलावा, नए आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से अन्य जिलों के निवासियों को भी सेवा की सुविधा मिलेगी।
Dhanbad News: डीसी आदित्य रंजन की पहल पर धनबाद में आधार सेवा केंद्र पर भीड़ प्रबंधन एवं नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए यूआईडीएआई ने बड़े कदम उठाए हैं। डीसी के आग्रह पर निदेशक, यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, रांची ने आधार सेवा केंद्र में सेवा क्षमता एवं किट में वृद्धि की है। धनबाद के गोविंदपुर एवं बाघमारा प्रखंडों में शीघ्र ही नए आधार सेवा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। भविष्य में धनबाद के पंचायतों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पुराने ईसीएमपी सॉफ्टवेयर के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से यूनिवर्सल क्लायंट लागू किया जा रहा है, जिससे आधार नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और दक्ष होगी तथा प्रति व्यक्ति लगने वाला समय घटेगा। धनबाद मुख्य केंद्र के साथ जिले में विभिन्न बैंकों, डाकघरों, आईपीपीबी एवं सीएससी आदि के माध्यम से कुल 148 नामांकन, अपडेट किट संचालित हैं, जहां नागरिक आसानी से सेवा ले सकते हैं। डीसी ने लोगों से अपील की है कि वे लंबी कतारों से बचने के लिए यूआईडीएआई पोर्टल से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर पूर्व निर्धारित समय पर ही केंद्र पहुंचें।
सेवा की उपलब्धता
वर्तमान में धनबाद आधार सेवा केंद्र पर प्रतिदिन औसतन 460 निवासी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। यहां संचालित आठ किटों के अतिरिक्त शीघ्र ही दो नई अतिरिक्त किट स्थापित की जा रही है, जिससे किटों की संख्या 10 हो जाएगी।
नए केंद्रों की स्थापना
इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर की ओर से समाहरणालय परिसर में एक नया जिलास्तरीय आधार सेवा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसे शुरू में एक किट से शुरू कर आवश्यकतानुसार दो किट तक विस्तारित किया जाएगा। साथ में धनबाद के समीपवर्ती बोकारो, गिरिडीह एवं देवघर जिले में यूआईडीएआई आधार सेवा केंद्र पूर्ण रूप से संचालित हो चुके हैं, जिससे अन्य जिलों के निवासी अपने स्थानीय स्तर पर ही सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं और धनबाद केंद्र पर भीड़ का विकेंद्रीकरण हो रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंGangesh Gunjan
शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।
पत्रकारिता का विजन
गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।
विशेषज्ञता
- ग्राउंड रिपोर्टिंग
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- स्पोर्ट्स और फिल्में
- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू
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