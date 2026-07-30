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Dhanbad News: अवैध वसूली गिरोह का सरगना गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बंगाल पुलिस ने झारखंड-बंगाल सीमा पर ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के सरगना अभिजीत घोष उर्फ मामा को गिरफ्तार किया है। वह रम्यनगर में होटल चलाता था और अवैध टैक्स वसूलने का काम करता था। जांच में पता चला कि मामा होटल में दलालों का जमावड़ा रहता था, जो ट्रकों की अवैध एंट्री और चालकों से वसूली कर रहे थे।

Dhanbad News: अवैध वसूली गिरोह का सरगना गिरफ्तार

Dhanbad News: राष्ट्रीय राजमार्ग 19 झारखंड-बंगाल सीमा पर ट्रकों से अवैध वसूली और डंडा टैक्स वसूलने वाले गिरोह के सरगना अभिजीत घोष उर्फ मामा को बंगाल पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। वह कुल्टी थाना क्षेत्र के रामनगर उत्तर पाड़ा का निवासी है। मामा होटल चलाता है और लंबे समय से अवैध कारोबार का मुख्य संचालक था। ​पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अभिजीत के मामा होटल में दलालों का जमावड़ा रहता था। यहां से ट्रकों की अवैध एंट्री, डंडा टैक्स और चालकों से जबरन वसूली का खेल धड़ल्ले से चलाता था। आरोपी रामपुर एमवीआई के लिए भी काम करता था।

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​पूर्व में दो एमवीआई अधिकारियों की गिरफ्तारी के बावजूद इस गिरोह के हौसले पस्त नहीं हुए थे।

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