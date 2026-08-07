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Dhanbad News: शॉर्ट सर्किट से गुटका लदे ट्रक में लगी आग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के विशुनपुर स्थित रजवार बस्ती में शुक्रवार सुबह गुटका लदे ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक मुबारक गंभीर रूप से झुलस गया और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है।

Dhanbad News: शॉर्ट सर्किट से गुटका लदे ट्रक में लगी आग

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। विशुनपुर स्थित रजवार बस्ती में शुक्रवार सुबह गुटका से लदे एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना में ट्रक चालक 30 वर्षीय मुबारक गंभीर रूप से झुलस गया। मुबारक राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल इलाज के लिए धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

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घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। जांच के दौरान संबंधित गुटका गोदाम की जांच की गई और आवश्यक कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि गोदाम से जुड़े दस्तावेजों और खाद्य सुरक्षा मानकों की भी जांच की जाएगी। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे इलाके में लोगों की भीड़ जुटी रही और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी।

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