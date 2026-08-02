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Dhanbad News: हाईवा की चपेट में आने से महिला मजदूर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: गोंदुडीह खास कुसुंडा कोलियरी के चेक पोस्ट रोड पर शनिवार को एक सड़क हादसे में मजदूर कौशल्या देवी की मौत हो गई। मजदूरों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर शव के साथ सड़क जाम कर हंगामा किया। गोंदुडीह पुलिस और सीआईएसएफ ने स्थिति को नियंत्रित किया। स्थानीय प्रतिनिधि ने परिवार को 5 हजार रुपये की सहायता दी।

Dhanbad News: हाईवा की चपेट में आने से महिला मजदूर की मौत

Dhanbad News: गोंदुडीह खास कुसुंडा कोलियरी अंतर्गत केसीपी सीआईएसएफ चेक पोस्ट रोड पर शनिवार को सड़क हादसे में ट्रक लोडिंग मजदूर कौशल्या देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित मजदूरों ने मुआवजे और आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर शव के साथ सड़क जाम कर हंगामा किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कौशल्या देवी लोडिंग का काम खत्म कर घर लौट रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें कुचल दिया। कौशल्या के पति स्व. गोपाल भुइयां भी लोडिंग मजदूर थे, जिनका पूर्व में निधन हो चुका है। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में मजदूर एकत्रित हो गए और बीसीसीएल प्रबंधन से मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा, नियोजन व अन्य सुविधाएं देने की मांग करने लगे।सूचना

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मिलते ही गोंदुडीह पुलिस और सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। इधर, स्थानीय प्रतिनिधि टुनटुन यादव ने दाह-संस्कार के लिए पीड़िता के परिवार को तत्काल 5 हजार रुपये की सहायता राशि दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पोस्टमार्टम के बाद मुख्य मुआवजा तय होगा और यदि एमपीएल या वाहन मालिक ने उचित मुआवजा नहीं दिया तो उनके वाहनों का परिचालन ठप करा दिया जाएगा। हादसे के बाद से क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

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