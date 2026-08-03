Dhanbad News: महुदा के पत्रकार को भ्रातृशोक
Dhanbad News: महुदा क्षेत्र के कंचनपुर निवासी पत्रकार तिलकधारी रवानी के मंझले भाई संतोष कुमार रवानी (41) का रविवार को निधन हो गया। उनके पीछे मां, भाई, दो पुत्री और एक पुत्र हैं। शोक व्यक्त करने के लिए समाजसेवी और पत्रकार उनके आवास पहुंचे। श्रद्धांजलि देने वालों में कई नेता और शुभचिंतक शामिल हुए।
Dhanbad News: महुदा क्षेत्र के कंचनपुर निवासी पत्रकार तिलकधारी रवानी के मंझले भाई संतोष कुमार रवानी (41) का असामयिक निधन रविवार की शाम हो गया। संतोष अपने पीछे मां, भाई, दो पुत्री और एक पुत्र छोड़ गए हैं। सूचना मिलते ही समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, शुभचिंतक व पत्रकार उनके आवास पहुंचे तथा शोकाकुल परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। श्रद्धांजलि देने वालों में भाजपा नेता शेखर सिंह, मुखिया महेश कुमार पटवारी, मीना देवी, संपद घोषाल, शंकर रवानी, मो. एहसान फैज, लालजी सिंह, अजय कुमार तिवारी, अब्दुल हमीद अंसारी, रौशन जमील, मुन्ना खान, मनोज कुमार रवानी सहित अन्य लोग शामिल थे।
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