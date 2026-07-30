Dhanbad News: दूसरी पुण्यतिथि पर बच्चा सिंह को दी श्रद्धांजलि
Dhanbad News: धनबाद के सरायढेला स्थित हर्ष विहार कॉलोनी में पूर्व मंत्री बच्चा सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। विभिन्न राजनीतिक दलों और मजदूर संघ के नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर भजन-कीर्तन का आयोजन भी हुआ। माहौल गमगीन था और बच्चा सिंह के परिवार के सदस्यों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
Dhanbad News: धनबाद, विशेष संवाददाता। सरायढेला स्थित हर्ष विहार कॉलोनी में बुधवार को दूसरी पुण्यतिथि पर पूर्व मंत्री सह मजदूर नेता बच्चा सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने बच्चा सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बच्चा सिंह की पुण्यतिथि पर उनके आवास सर्वोदय में भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। सबसे पहले जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) की अध्यक्ष सह पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और महामंत्री अभिषेक सिंह ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। बच्चा सिंह की धर्मपत्नी शिवकुमारी सिंह भी श्रद्धांजलि देने पहुंचीं। इस दौरान माहौल गमगीन हो गया। सरोजनी सिंह, हर्ष सिंह, आदर्श सिंह और शिवानी सिंह आदि ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए।
मौके पर विभिन्न राजनीतिक दल और मजदूर संगठनों के नेता एके झा, एएम पाल, पिंटू सिंह, सुग्रीव सिंह, सुभाष सिंह, जीपी सिंह, जगदीश सिंह, भुवनेश्वर सिंह, रामकृष्ण पाठक, मृणालकांत सिंह, जटाशंकर सिंह, श्रवण कुमार, मुख्तार खान, भोला सिंह, रामजी सिंह, प्रीतम रवानी, रत्नेश यादव, मंटू साव, रवींद्र प्रसाद, निरंजन कुमार, डब्लू साव, झुन्नू गुप्ता, वेद प्रकाश ओझा, बिंदेश्वरी प्रसाद और निताई महतो आदि मौजूद थे।
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